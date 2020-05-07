الكرملين: ترامب اقترح على بوتين إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا

أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، اقترح خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى ​روسيا​.

وأشار ​الكرملين​ إلى أن "الجانبان شددا على أن التعاون الروسي الأميركي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة"، منوّهًا بأن "الرئيسان ناقشا الوضع في سوق ​النفط​ العالمي".

كما رحبوا بـ "حسن توقيت إبرام الاتفاق الجديد لـ "أوبك+"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار الحالي، وأثر على استقرار أسعار النفط، وذلك بمعظمه بفضل تفاعل الرئيسين الروسي والأميركي".