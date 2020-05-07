الكرملين: ترامب اقترح على بوتين إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا

أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اقترح خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إرسال شحنة من المعدات الطبية إلى روسيا.
وأشار الكرملين إلى أن "الجانبان شددا على أن التعاون الروسي الأميركي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة"، منوّهًا بأن "الرئيسان ناقشا الوضع في سوق النفط العالمي".
كما رحبوا بـ "حسن توقيت إبرام الاتفاق الجديد لـ "أوبك+"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أيار الحالي، وأثر على استقرار أسعار النفط، وذلك بمعظمه بفضل تفاعل الرئيسين الروسي والأميركي".
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