البيت الأبيض: إصابة موظف أمني من محيط ترامب بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم ​البيت الأبيض​، هوغان غيدلي، "إصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مؤكدًا أن "نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية".

ولفتت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن "الفيروس التاجي أصاب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض، والتي تعمل على التواصل الوثيق مع الرئيس وعائلته"، منوّهةً بأن "ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص كورونا".

كما شددت على أن "ترامب وبينس والمسؤولين الكبار المخالطين معهما يخضعون لفحص كورونا أسبوعيًا".