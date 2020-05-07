حسن عرض مع ممثلة اليونيسف زيادة الدعم وتحصين الأطفال والتلامذة بعد تخفيف التعبئة

إستقبل وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في مكتبه في ​وزارة الصحة العامة​، ممثلة منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة (يونيسف) يوكي موكيو على رأس وفد، وتناول البحث أهمية تكثيف التفاوض مع الجهات المانحة بهدف زيادة الدعم الذي تقدمه ​اليونيسف​ للأطفال ال​لبنان​يين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.

وشدد اللقاء على ضرورة الإستمرار في تحصين الأطفال في لبنان باللقاحات اللازمة، وبحث في التحضيرات لمواكبة المرحلة التي ستشهد تخفيفًا تدرجيًا في إجراءات التعبئة المفروضة في مواجهة وباء كورونا، بحيث يتم تجهيز التلامذة الذين سيعودون إلى ​المدارس​ لدى اتخاذ القرار في ذلك، بالكمامات وأدوات التعقيم اللازمة.

وفي تصريح أدلت به، أكدت موكيو إستمرار دعم اليونيسف لوزارة الصحة العامة في برامج متعددة بما فيها المتصلة بمواجهة COVID-19 وتلك المتعلقة بصحة الأم والطفل وتأمين اللقاحات اللازمة. وشددت موكيو على أهمية متابعة التنسيق مع وزارة الصحة العامة ومختلف المنظمات العاملة في إطار الأمم المتحدة بهدف تحقيق الأهداف الإنسانية والصحية المرجوة.