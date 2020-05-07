عبود: من الضروري إجراء الإمتحانات الرسمية بالنسبة للشهادة الثانوية

أكد نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة ​رودولف عبود​، في حديث تلفزيوني، أنه يجب إستكمال ​العام الدراسي​ الحالي، مشيراً إلى أهمية إجراء ​الإمتحانات الرسمية​ بالنسبة إلى الشهادة الثانوية، لافتاً إلى أن من الأفضل بالنسبة إلى الطالب أن يكون بحوزته علامات لا إفادة عندما ينتقل إلى الجامعة.

وفي حين أشار عبود إلى الإصرار على إجراء الشهادة الثانوية، لفت إلى أن المراكز والتدابير موجودة، موضحاً أنه بالنسبة إلى الصفوف الأخرى هناك حلول وأفكار أخرى، منها إستكمال العام الحالي بوقت آخر من العام الحالي قبل بدء العام المقبل.