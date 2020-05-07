انتهاء جلسة مجلس الورزاء في السراي

انتهت، قبل قليل، جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
وفي المعلومات، ناقش مجلس الوزراء تدابير تتعلق بفتح المدارس في الصيف وبالشهادات الرسمية، ولم يلغ شهادة البروفيه بل ستطبق فيها قيود يعلن عنها وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب غداً.
كما أقر المجلس البند الاخير رقم ٧ بورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم، والمتعلق بتعزيز المساءلة والرقابة الذاتية ببعض الادارات.
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