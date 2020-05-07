نقيب أصحاب السوبرماركت: لا نتحمل مسؤولية سعر صرف الدولار

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت ​نبيل فهد​، في حديث تلفزيوني، أن السوبرماركت لا تتحمل مسؤولية سعر صرف ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن يرتفع سعر السلع الغذائية المستوردة من الخارج، نظراً إلى أنها تسعر بالدولار، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة هي التي فشلت في السياسات ​الإقتصاد​ية.

ورأى فهد أن ليس هناك من حل إلا بدعم السلع الغذائية الأساسية عبر تأمين إستيرادها على أساس سعر صرف محدد، مشيراً إلى أن هذا ما يسعى إليه وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه.