وصول طائرة أميركية إلى مطار بيروت تقل 41 طالبًا لبنانيًا

أفادت معلومات صحفية بأن "طائرة أميركية حطت عند الخامسة والربع من مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها 41 طالبا لبنانيا"، منوّهةً بأن "الطائرة عينها ستقلع مساء اليوم من المطار الى الولايات المتحدة لتقل عددا من المواطنين الأميركيين الوافدين من سوريا".
وستصل عند الواحدة والنصف من فجر الخميس – الجمعة، طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط"، وعلى متنها عدد من المواطنين اللبنانيين من العاصمة دكار - السنغال.
ومن الجدير ذكره أن المطار يطبق كل الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الاجهزة المعنية في المطار.
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