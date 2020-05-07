وصول طائرة أميركية إلى مطار بيروت تقل 41 طالبًا لبنانيًا

أفادت معلومات صحفية بأن "طائرة أميركية حطت عند الخامسة والربع من مساء اليوم في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في ​بيروت​، وعلى متنها 41 طالبا لبنانيا"، منوّهةً بأن "الطائرة عينها ستقلع مساء اليوم من المطار الى ​الولايات المتحدة​ لتقل عددا من المواطنين الأميركيين الوافدين من ​سوريا​".

وستصل عند الواحدة والنصف من فجر الخميس – الجمعة، طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط"، وعلى متنها عدد من المواطنين اللبنانيين من العاصمة دكار - السنغال.

ومن الجدير ذكره أن المطار يطبق كل الإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الاجهزة المعنية في المطار.