أفاد المتحدث باسم ​البيت الأبيض​ ، جود دير بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، استعداد ​الولايات المتحدة​ لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة ​روسيا​ و​الصين​ بغية تجنب سباق التسلح". وأشار دير إلى أن "ترامب ناقش مع الرئيس الروسي مسألة الحد من التسلح والتقدم المحرز في مكافحة جائحة الفيروس التاجي". كما شدد على أن "ترامب أكد مجددًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بمراقبة التسلح، الذي لا يشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضًا، والاستعداد لإجراء مناقشات مستقبلية لتجنب سباق تسلح باهظ الثمن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لبوتين: أميركا مستعدة لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.