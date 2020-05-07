أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في حديث لقناة الـ"mtv" أن ظكوفد من صندوق النقد الدولي يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية"، لافتا الى ان "المحادثات ستتركز حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية".
وشدد رايس على ان "المهم بالنسبة الى صندوق النقد الدولي هي الاصلاحات التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانين".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: وفد من الصندوق يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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