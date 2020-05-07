المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: وفد من الصندوق يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات اللبنانية

أعلن المتحدث باسم ​صندوق النقد الدولي​ جيري رايس في حديث لقناة الـ"mtv" أن ظكوفد من صندوق النقد الدولي يبدأ الاسبوع المقبل مشاوراته مع السلطات ال​لبنان​ية"، لافتا الى ان "المحادثات ستتركز حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية".

وشدد رايس على ان "المهم بالنسبة الى صندوق النقد الدولي هي الاصلاحات التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانين".