جريمة قتل مروعة تنهي حياة شاب في الفقيه بن صالح

استفاقت مدينة الفقيه بن صالح، صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة قتل، وصفت بـ”المروعة”، والتي راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره.

وذكرت مصادر “اليوم 24” أن شجارا، نشب بين شابين، ليلة أمس الأربعاء، في حي لارمود، في مدينة الفقيه بن صالح، تطور إلى جريمة قتل، أثارت الرعب، والهلع في صفوف السكان، وذلك بعد أن وجه أحدهما طعنات غادرة بواسطة سكين إلى غريمه، الذي نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي في بني ملال، إلا أنه فارق الحياة، صباح اليوم، في قسم العناية المركزة في بني ملال جراء تفاقم إصابته.

وفور علمها بالخبر، انتقلت المصالح الأمنية في الفقيه بن صالح إلى عين المكان، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.