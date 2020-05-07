كورونا.. موظفة بالسجن وعاملة تغادران مستشفى القصر الكبير بعد تماثلهما للشفاء

غادرت، أمس الأربعاء، مستشفى القصر الكبير، حالتا شفاء جديدتان من فيروس كورونا المستجد، تتعلقان بموظفة في السجن المحلي، وعاملة في مصنع تصبير السمك.
وكشفت مصادر طبية مسؤولة لـ”اليوم 24″، أن المغادرتين للمستشفى في عقدهما الثالث، كانتا قد دخلتا إليه، قبل أزيد من 20 يوما، لتلقي العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة، بعدما أظهر تحليلان مخبريان إصابتهما بالجائحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشفى ينتظر 12 تحليلة مخبرية ثانية، لمرضى الفيروس التاجي، للتأكد من تعافيهم التام من الجائحة، قبل مغادرتهم.
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