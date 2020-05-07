نادي الرجاء البيضاوي يساهم بمليون و141 ألف درهم في صندوق مواجهة “كورونا”

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، في بلاغ رسمي، عن إجمالي مساهمته، ومكونات النادي في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بلاغ نادي الرجاء إلى أنه تجسيدا لروح التضامن، وتفعيلا للحملة، التي انخرط فيها النادي، للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا، فإن المساهمات المالية للنادي بلغت مليون ومائة وواحد وأربعين ألف وتسعمائة درهم “1.114.900” تم تحويلها للحسساب المالي الخاص بالصندوق.

وتوجه بلاغ النادي الأخضر بالشكر، والامتنان إلى كل الفعاليات، التي ساهمت في المبادرة الوطنية، خصوصا الجمهور الرجاوي، الذي أنجح المباراة الافتراضية، التي نظمت لهذا الغرض.

وكان نادي الرجاء المغربي قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة افتراضية، يخصص دخلها إلى صندوق كورونا، لمكافحة انتشار الوباء.