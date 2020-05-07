تأكيد 130 إصابة في صفوف الحرس الملكي.. كورونا يعود بقوة إلى العاصمة وأحياء معزولة بسلا

بعد استقرار الوضع الوبائي في الجهة لأيام، عرفت جهة الرباط- سلا – القنيطرة، خلال الأسبوع الجاري، انفجارا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، تجاوز عددهم المائة مصاب في اليوم.

التزايد الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا في الجهة، فسره تسجيل 130 إصابة بالفيروس، في صفوف الحرس الملكي، حسب ما نقلته صحيفة العلم، وهو ما حول إقامة الحرس الملكي في حي الفتح في العاصمة إلى بؤرة للفيروس.

وحسب المصدر ذاته، فإن عناصر الحرس الملكي تتلقى العلاج في المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، بينما لايزال المئات من مخالطيهم، ينتظرون نتائج فحص كورونا، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا.

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الإصابات الكثيرة في صفوف الحرس الملكي، لم يقتصر رعبها على العاصمة الرباط، بل امتد إلى مدينة سلا، حيث تم إغلاق واحدا من أهم شوارع المدينة، ونبضها الاقتصادي، دوار الشيخ المفضل، بعد تأكد إصابة واحد من الحرس الملكي، مقيم في المنطقة، بسبب الاشتباه في إصابة مخالطيه بالفيروس.

يذكر أن المغرب بلغ، اليوم الخميس، ما مجموعه 5505 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تراجعت وزارة الصحة عن الإعلان اليومي في تحديثاتها عن حصيلة المصابين، حسب الجهات، واكتفت، منذ أمس الأربعاء، بالإعلان عن النسب المائوية لتوزيع الإصابات على الجهات.