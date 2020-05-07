حكومة ميركل تسعى إلى تنظيم رحلات إجلاء لعالقيها الأسبوع المقبل وتنتظر تراخيص الخارجية المغربية

تسعى ألمانيا إلى تنظيم رحلات استثنائية لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب، منتصف شهر ماي الجاري.

وقالت السفارة الألمانية في الرباط، اليوم الخميس، إنها تمكنت من إعداد لائحة نهائية بمعطيات مواطنيها العالقين في المغرب، والراغبين في العودة إلى برلين.

وأوضحت السفارة، أنه تم تصنيف العالقين للعودة إلى ألمانيا، حسب ظروفهم، وبدأت محادثات مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل الحصول على تصاريح تسمح بسفر العالقين.

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وحسب المصدر ذاته، فإن وزارة الخارجية في الحكومة الفيدرالية، بدأت البحث عن خيارات لتوفير رحلات تجارية للمواطنين العالقين في المغرب، منتصف الشهر الجاري.

وكانت السفارة الألمانية في الرباط، قد وجهت دعوة إلى العالقين في المغرب من حاملي الجنسية الألمانية، أو الإقامة الألمانية، أو لديهم جواز سفر أوربي، والراغبين في العودة إلى الديار الألمانية، بتوفير معطياتهم، لإخبارهم بوجود رحلات جوية.

وسبق للسفارة أن نظمت عددا كبيرا منها، خلال الأسبوع الأول من الإغلاق، شهر مارس الماضي.