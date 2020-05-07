شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، 07/أيار/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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