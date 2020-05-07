"البحسني" يلتقي وكيل وزارة الداخلية ويناقش معه الأوضاع الأمنية بالمحافظة

الخميس 7 مايو 2020

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمكتبه بالمكلا اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري.



وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني وسير تنفيذ الخطط الأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المديريات والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت لحضرموت وأبنائها.

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وأكد محافظ حضرموت خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية وجهودها الملموسة في تحقيق الاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ونشر الأمن والطمأنينة بين كافة فئات المجتمع في حضرموت، مشيداً بدور وكيل وزارة الداخلية في مساندة الأجهزة الأمنية بالمحافظة والإشراف على الكثير من القضايا الأمنية لتعزيز منظومة الأمن بحضرموت والارتقاء بها وتطويرها.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الداخلية الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة المحلية بحضرموت وكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة، مشيداً بالمستوى المتقدم للأجهزة الأمنية وتطويرها لآليات عملها وكسبها لثقة المواطن في حضرموت الأمر الذي سهل من أدائها لمهامها في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة في كافة مديريات المحافظة.