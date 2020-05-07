شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسجيل 278 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الخمیس عن تسجیل 278 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجدخلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6567 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة

لیصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلةفي الكويت 44 حالة وفاة .

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