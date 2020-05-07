شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني : الميليشيا تتلاعب بملف "كورونا" والإصابات تنذر بكارثة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن استمرار هذا التلاعب يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر.
وأوضح "الارياني" أن الميليشيا تدير كورونا كملف سياسي وعسكري وتعمل على استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الإصابات، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية عن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تنبىء بكارثة تحدق بملايين المواطنين في ظل إخفاء الميليشيا لحقيقة الأوضاع.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل والضغط على الميليشيا الحوثية لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا تفاديا لكارثة قادمة وحفاظا على أرواح ملايين المدنيين.
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