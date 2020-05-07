أقر البيت الأبيض بإصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع قوله إن الفيروس التاجي أصاب أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض والتي تعمل على التواصل الوثيق مع الرئيس وعائلته.
وتابع المصدر أن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص كورونا.
وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، بيانا أكد فيه صحة هذه الأنباء وذكر أن نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية.
وتابع المصدر أن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص كورونا.
وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، بيانا أكد فيه صحة هذه الأنباء وذكر أن نتاج فحص ترامب ونائب الرئيس مايك بينس جاءت سلبية.
وأفادت "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن ترامب وبينس والمسؤولين الكبار المخالطين معهما يخضعون لفحص كورونا أسبوعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشخيص إصابة بكورونا داخل البيت الأبيض وبيان رسمي يكشف عن صحة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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