الشرطة الإنجليزية تحذر من استئناف مباريات البريميرليج

هناك اعتراضات من بعض الأندية على استئناف الموسم الحالي خوفًا من تفشي العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في عالم الساحرة المستديرة.

وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي العديد من المقترحات التي تستهدف عودة البطولة من جديد وعلى رأسها إقامة جميع المباريات المتبقية على ملاعب محايدة وهو ما اعترض عليه أيضًا ناديي برايتون وأستون فيلا.



وقال روبرتس عن تخوفاته في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، وقال: "أشعر بالقلق مع تلك الأنباء التي تتحدث عن عودة النشاط مرة أخرى".

وتابع: "ستكون هناك اعتراضات كبيرة من طرف بعض الأندية التي لا تريد اللعب في ملاعب محايدة أو بدون جماهير".

وأضاف: "هناك أيضًا أندية ستطالب بالتتويج باللقب على أرض الملعب والاحتفال مع الجماهير، هذه مشاكل كبيرة للغاية خاصة مع وفاة أكثر من 30 ألف شخص بسبب فيروس كورونا".



وواصل: "هذه تخوفات تقلقني، نريد بالطبع استئناف النشاط وذلك لأسباب تسويقية وتجارية ولكن علينا التفكير في حياة الأفراد وعدم المخاطرة بها".

وأتم: "لن أستطيع تحديد أي موعد لعودة الدوري، ما زلنا نحاول معرفة البروتوكول الطبي قبل العودة للمستطيل الأخضر، ثم نحدد الموعد المناسب".

