بتوقيت بغداد.. مواعيد مباريات الدوري الألماني بعد استئناف الموسم

آخر مباراة لُعبت في الدوري الألماني كانت يوم الأربعاء 11 اذار الماضي، بين مونشنجلادباخ و كولن، ضمن الجولة 25.

الدوري الألماني هو أول الدوريات التي تعود ضمن الخمسة الكبرى في أوروبا، بعد إلغاء الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.



وأعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر للدوري الألماني من أجل العودة مرة أخرى لاستئناف الموسم من جديد، يوم 16 ايار الجاري.

ويعود الدوري الألماني من حيث توقف، عند الجولة 26 والتي تشهد مباراة قوية بين بوروسيا دورتموند وشالكة (ديربي الرور).

وستقام 6 مباريات في اليوم الأول، أبرزها مباراة ديربي الرور، بينما اليوم الثاني سيشهد مباراتين فقط، على أن تختتم مباريات الجولة يوم الإثنين، 18 ايار.

مواعيد مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني بتوقيت بغداد:



السبت

بوروسيا دورتموند وشالكة (15:30)

لايبزيج و فرايبورج (15:30)

هوفنهايم وهرتابرلين (15:30)

دوسيلدورف وباديربورن (15:30)

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اوجسبورج وفولفسبورج (15:30)

مونشنجلادباخ وفرانكفورت (17:30)

الأحد

كولن وماينز (15:30)

بايرن ميونخ وأونيون بيرلين (18:00)

الإثنين

فيردر بريمن وباير ليفركوزن (20:30)

