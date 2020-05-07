مستشار حكومي: هنالك حزم من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن وجود حزم من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن من بينها اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة.
وقال صالح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هنالك حزماً من الإجراءات المهمة لتنشيط الاقتصاد الوطني"، مبينا أن "الحزمة الأولى منها تتضمن اعتماد القروض الصغيرة للشباب وبشروط ميسرة جداً، فضلا عن القروض الكبيرة الخاصة بمجالات النشاط الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات لاسيما أنها تعد مدرة للدخل والعائد".
وأضاف أن "هذه المبادرة تمثل تكامل السياستين النقدية والمالية للعراق نحو بناء استقرار الاقتصاد وتقوية الأسواق بالإضافة الى دفع مسارات التنمية المستدامة ورفع مستويات التشغيل والاستخدام ومكافحة الركود".
ولفت صالح الى أن "الحزمة ستنصرف بالأولوية لتنشيط حركة الزراعة في نواح جوهرية منها تسهيل التملك والحيازة للأراضي الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وعلى وفق متطلبات تعزيز أمن العراق الغذائي والنهوض بالزراعة الوطنية".
وتابع أن "الحزمة الأولى ستتولى حكومة الكاظمي العمل عليها لمؤازرة الاقتصاد الكلي والسوق الوطنية وتحريك جهاز الدولة بشكل أكثر كفاءة".
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