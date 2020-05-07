صحة الكرخ تعلن تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت صحة الكرخ، الخميس، عن تسجيل ٩ اصابات جديدة بفيروس كورونا ، واربع حالات شفاء. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ٩ اصابات جديدة بفيروس كورونا توزعت كالتالي: (2 في الغزالية ، 2 في الرحمانية واصابة في الحرية واخرى في العامرية، والفضل، والدورة، واخيرا حالة واحدة ايضا في الطارمية".



واضافت الدائرة، أنه تم "تسجيل اربع حالات جديدة ايضا"، مشيرة الى ان "حالات الاصابات التراكمي بلغ 182 اصابة".

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