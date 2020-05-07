شفاء خمس اصابات من كورونا في اربيل

اعلنت دائرة صحة اربيل، الخميس، عن شفاء خمس اصابات من كورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خمس حالات مصابة بفايروس كورونا تماثلت للشفاء في اربيل". وأضاف البيان أنه "بهذا يصبح محموع المتعافين ١٨٩ من اصل ٢١٣ اصابة".

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