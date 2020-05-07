فرنسا تعلن موعد رفع عزل كورونا وباريس خارج الحسابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الخميس، أن رفع العزل سيبدأ اعتبارا من الإثنين المقبل في جميع أنحاء البلاد، مع الإبقاء على قيود صارمة بالمناطق الأكثر تضرراً مثل باريس.

وأضاف فيليب -خلال مؤتمر صحفي- أن فرنسا "مقسومة قسمين" فيما يتعلق بالوضع الصحي، مشيرا إلى أن مناطق "حمراء" مثل باريس، ستبقى فيها الجامعات مغلقة في مايو/أيار، وستفرض فيها "قواعد شديدة الصرامة" في وسائل النقل العام.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده ستبقي حدودها مغلقة حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أنه سيتم تخفيف القيود على حسب حالة انتشار الوباء في كل منطقة، لافتا إلى أن بعض المناطق لم تحقق النتائج المرغوب بها لانخفاض معدل انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وتستعد فرنسا للعودة من جديد إلى العمل وإعادة فتح المدارس، بدءا من يوم الإثنين المقبل، في إطار عملية تدريجية تهدف إلى تجنب حدوث موجة ثانية من الإصابات.



وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 140 ألف حالة وفاة في القارة، يشعر القادة الأوروبيون بأن عليهم التعجيل بإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتحاول الحكومة الفرنسية الحفاظ على التوازن بين إعادة تنشيط الاقتصاد وتجنب حدوث موجة تفشٍّ جديدة للمرض.

وأصبح الضرر الاقتصادي واضحا بشكل متزايد، بعد تسجيل ألمانيا انخفاضا بلغت نسبته 9.2% خلال شهر مارس/آذار، وفرنسا بنسبة 16.2%.