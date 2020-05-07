كورونا يجدد "عزل" موسكو حتى نهاية مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت رئاسة بلدية العاصمة الروسية موسكو، الخميس، بتمديد إجراءات عزل السكان حتى 31 مايو/أيار.



وتعد العاصمة الروسية البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني إنه كما أُعلن في اليوم السابق، يمكن أن تستأنف العمل الثلاثاء، فقط ورش البناء والمعامل التي تضمّ في المجمل 500 ألف موظف.

وأكد سوبيانين تمديد القيود التي كانت تنتهي في 12 مايو/أيار الجاري لحوالي 3 أسابيع جديدة.

كانت الحكومة الروسية، أعلنت الأربعاء، إصابة وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا بفيروس كورونا المستجد.

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واحتلت روسيا المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا المستجد، حتى أمس، بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل 10 آلاف و559 حالة جديدة في روسيا خلال 24 ساعة؛ ليبلغ الإجمالي 165 ألفا و292 إصابة، وتتقدم على ألمانيا وتصبح خامس دول أوروبا، والسادسة في العالم من حيث عدد الإصابات، وفقا لتعداد وكالة "فرانس برس".

ولكن معدل الوفيات البالغ 1537 حالة، ظل منخفضا مقارنة بإيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة.

وتعزو السلطات ذلك إلى سلسلة من الإجراءات المبكرة لمكافحة الوباء، مثل إغلاق الحدود وإجراء أكثر من 4 ملايين اختبار وتهيئة المستشفيات في موسكو، التي تعد بؤرة الوباء في روسيا.