المرصد: مقتل 11 من الجيش السوري في هجمات لداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، مقتل 11 من قوات الجيش السوري، في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي بمناطق البادية (الصحراء).



وأوضح المرصد أن عناصر من تنظيم "داعش" هاجموا آليات تابعة للجيش السوري في المنطقة الواصلة بين السخنة (ريف حمص الشرقي في وسط سوريا) والشولا بريف دير الزور الجنوبي (شرق).

وأشار إلى ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لوجود مصابين في حالات خطرة.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل عام، لا يزال "داعش" ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.

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وفي التاسع من أبريل/نيسان الماضي، قتل 27 عنصراً من قوات الجيش السوري خلال اشتباكات مع "داعش" الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في بادية مدينة السخنة.

ويشن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات الجيش السوري في المنطقة، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "داعش" لا يعني أن خطر التنظيم زال، في ظل قدرته على تحريك عناصر متوارية عن الأنظار في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية بشكل أساسي.