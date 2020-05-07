قيادي سابق بالحزب الحاكم يعتذر عن فترة دعمه لأردوغان

اعتذر معارض تركي منشق عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، للشعب عن دعمه من قبل لرئيس الحزب والبلاد، رجب طيب أردوغان وحكومته.

وشدد سلجوق أوزداغ، النائب الحالي لرئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بزعامة أحمد داود أوغلو، والقيادي السابق بالحزب الحاكم، على رفضه للسياسات "الدنيئة" التي يتبعها النظام حاليا.

وقال أوزداغ في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة على إحدى محطات التلفزة المحلية ونقلتها صحيفة سوزجو: "أعتذر للشعب بسبب دعمي للنظام الرئاسي ورئيس الجمهورية في تلك الفترة".

وأكد رفضه التام "لكل الانتهاكات والسياسات الدنيئة التي تتبعها الحكومة والرئيس".



وتابع: "لقد عبرنا مسبقًا عما نراه من خطأ في العديد من القضايا".

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وأضاف: "ولعل أسوأ فترة إدارية لحزب العدالة والتنمية تلك الممتدة من العام 2013 وحتى الانتقال من النظام البرلماني للرئاسي عام 2018، وازداد الأمر سوءًا بعد التحول للنظام الرئاسي".







وأردف المعارض التركي: "أصبحنا بالفعل نعيش فترة سيئة للغاية".

وكان أوزداغ ضمن 3 قيادات أعلنوا استقالتهم مع رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي من العدالة والتنمية بعد إعلان الحزب اعتزامه فصلهم منه؛ لانتقادهم لسياساته بشكل دائم.

وسلجوق أوزداغ كان نائبا برلمانيا سابقا عن ولاية مانيسا (غرب) بالحزب الحاكم، وشغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.