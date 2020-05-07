وأضاف البيت الأبيض - في بيان اليوم الخميس- أن الرئيس ترامب أكد من جديد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالرقابة الفعالة على الأسلحة التي لا تشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضا، وتتطلع إلى إجراء محادثات مستقبلاً لتجنب سباق تسلح مكلف".
وأضاف البيان أن ترامب وبوتين تحدثا هاتفيا وناقشا أيضا جائحة كورونا المستجد.
وقال إن ترامب كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتوفير الرعاية للأمريكيين وهي مستعدة أيضا لتقديم المساعدة لأي دولة تحتاجها، بما في ذلك روسيا".
من جانبه أكد الكرملين، أن ترامب عرض إرسال مساعدة طبية إلى روسيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب أكد لبوتين خلال اتصال هاتفي ضرورة وجود مراقبة فعالة للأسلحة تتضمن روسيا والصين المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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