البيت الأبيض: ترامب أكد لبوتين خلال اتصال هاتفي ضرورة وجود مراقبة فعالة للأسلحة تتضمن روسيا والصين المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعوة الصين للاشتراك في المحادثات المقبلة للحد من التسلح مع روسيا، مضيفا أنهما بحاجة إلى تجنب "سباق تسلح مكلف".

وأضاف البيت الأبيض - في بيان اليوم الخميس- أن الرئيس ترامب أكد من جديد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالرقابة الفعالة على الأسلحة التي لا تشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضا، وتتطلع إلى إجراء محادثات مستقبلاً لتجنب سباق تسلح مكلف".

وأضاف البيان أن ترامب وبوتين تحدثا هاتفيا وناقشا أيضا جائحة كورونا المستجد.

وقال إن ترامب كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتوفير الرعاية للأمريكيين وهي مستعدة أيضا لتقديم المساعدة لأي دولة تحتاجها، بما في ذلك روسيا".

من جانبه أكد الكرملين، أن ترامب عرض إرسال مساعدة طبية إلى روسيا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".