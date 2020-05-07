الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بكورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/7 06:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة المفرق.
وكان محافظ المفرق الأردنية، ياسر العدوان، أكد الأربعاء، أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسائق شاحنة دخل الأردن قبل أسبوعين.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه تم إجراء 97 ألف فحص على المواطنين منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا في الأردن.
وكانت الأردن قد تمكن من القضاء نهائيا على تفشي فيروس كورونا المستجد حتى صباح الأربعاء، ولم يسجل أي إصابات بالفيروس أو وفيات لليوم الثامن على التوالي.
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