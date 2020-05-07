اليميني المتطرف الذي اطلق النار في مسجد في #النروج يرفض التهم الموجهة إليه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فيليب مانهاوس مؤديا التحية النازية خلال جلسة أمام محكمة في أوسلو في أكتوبر 2019

رفض المتطرف اليميني النروجي الذي اعترف بإطلاق النار في مسجد قرب أوسلو في آب/أغسطس 2019، بعد أن قتل أخته، التهم الموجهة إليه في أول يوم من محاكمته الخميس.

ويحاكم فيليب مانسهاوس (22 عاما) الذي كان يرتدي بزة داكنة وقميصا أبيض، بتهمة "القتل" و"العمل الإرهابي" أمام محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النروجية.

وقبل أن يجلس في مكانه، قام بإشارة في يده أصبحت في بعض الأماكن رمزاً على تفوّق البيض.

واعتقل مانسهاوس بعد ان أطلق النار على مسجد النور في ضاحية بايروم في اوسلو في العاشر من اب/اغسطس الماضي من دون إسقاط ضحايا، قبل أن يتغلب عليه رجل عمره 65 عاما.

وكُتب في نصّ القرار الاتهامي أن "هدفه كان قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين".

وبعد توقيفه، عُثر على جثة اخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن (17 عاما) في منزلهما بعد اصابتها بأربع عيارات نارية، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في السابق انها تعتقد ان دافع الجريمة عنصري، وقالت ان مانسهاوس اقدم على قتل اخته المتبناة لانها من اصل آسيوي.

وأقر مانسهاوس سابقا بفعلته، إلا أنه رفض تهمتي الارهاب والقتل، وقال إن ما فعله كان "نوعا من الدفاع عن النفس".

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وأفادت وسائل إعلام نروجية أنه لم يُظهر أي ندم أثناء جلسة المحاكمة لكنه على العكس عبّر عن أسفه لعدم التمكن من "التسبب بأضرار أكبر".

وذكر الادعاء أن لدى مانسهاوس دوافع عنصرية واستلهم الهجوم على كرايستشيرش في نيوزيلندا في آذار/ مارس 2019، حيث قتل برينتون تارانت 51 شخصًا في إطلاق النار على مسجدين.

وفي التاسع من ايلول/سبتمبر وخلال جلسة استماع لتمديد فترة احتجازه، رفع مانسهاوس ذراعه بالتحية النازية أمام وسائل الاعلام.

ويُفترض أن تستمرّ محاكمته حتى 26 أيار/مايو.

وقد تصل عقوبة هذه الأفعال إلى السجن 21 عاماً لكن النيابة العامة لم تستبعد طلب عقوبة بالحبس للحفاظ على الأمن ما سيبقيه خلف القضبان طالما يُعتبر أنه يشكل خطراً على المجتمع.

في 22 تموز/يوليو 2011، قتل متطرف يميني آخر 77 شخصاً في النروج عبر تفجير قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ثمّ إطلاق النار على تجمّع أشخاص. ويواجه حالياً عقوبة بالسجن 21 عاماً قابلة للتمديد لمدة غير محددة.