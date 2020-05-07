شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



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وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات الجديدة تشمل 130 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 2125.

وأشارت إلى شفاء 138 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1998، لافتة إلى تسجيل 8 حالات وفاة.