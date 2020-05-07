شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن تسجيل 278 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الخمیس عن تسجیل 278 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجدخلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6567 حالة فیما تم تسجیل حالتي وفاة



لیصبح بذلك مجموع عدد حالات الوفاة المسجلةفي الكويت 44 حالة وفاة .

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