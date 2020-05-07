المجذوب: اقترحت إلغاء الشهادة المتوسطة والشهادات الفنية ما دون البكالوريا للعام الحالي والتفاصيل غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، في تصريح له من ​السراي الحكومي​، أنه اقترح على مجلس الوزراء إلغاء دورة ​الإمتحانات الرسمية​ للشهادة المتوسطة للعام 2020، ودورة الإمتحانات الرسمية للشهادات الفنية التي تعتبر دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط يعلن عنها في مؤتمر صحافي يعقد غداً.

وأشار المجذوب إلى أن الإعلان عن الإلغاء سيأتي في سياق مجموعة إجراءات وضاطب، لافتاً إلى أن المؤتمر الصحافي سيكون في مبنى الوزارة عند الساعة 10:30 صباحاً.