مصطفى حمدان: أهم قرار قضائي اتخذ هو وضع اليد على الأملاك البحرية

أشار امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح له، الى أن "اهم قرار قضائي اتخذ منذ ما بعد الطائف هو وضع اليد على ​الأملاك البحرية​ التي هي ملك ​الشعب اللبناني​"، متوجهاً إلى القاضي ​غسان عويدات​ بالقول: "لكم كل الشكر والتقدير والاحترام من المواطنين اللبنانيين"، داعيا "الثوار والمنتفضين في ساحات الوطن الى حماية هذا القرار"، ومتمنيا ان يأتي الدور على "الاملاك النهرية المنهوبة". واعتبر حمدان القرار "بداية الحرب على الفاسدين والمفسدين الطوائفيين المذهبيين جميعا جميعا".

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