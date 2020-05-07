بيروت الحكومي: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3 حالات تماثلت للشفاء

أصدر مستشفى بيروت الحكومي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19، لافتاً إلى أنه أجرى 344 فحصا مخبريا، جاءت 4 نتائج ايجابية وباقي الفحوصات سلبية.
وأوضح أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى بلغ 24 إصابات، لافتاً إلى أنه تم استقبال 30 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفبات أخرى.
وأشار إلى أن 3 حالات تماثلت للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض، موضحاً أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه بلغ 159 حالة شفاء.
وأكد أن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.
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