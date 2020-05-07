الحريري: لن أندم على مقاطعة اجتماع بعبدا والمهم متابعة البحث مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في دردشة مع الصحافيين أنه " لن أندم على مقاطعة اجتماع ​بعبدا​ والمهم متابعة البحث مع ​صندوق النقد الدولي​"، مشيرا الى انه "شاركت سابقا في اجتماعات الحوار لأجل إرساء الإستقرار بالبلد".

ورأى الحريري أن "ما حصل في بعبدا لم يكن مفيدا وكل شخص هو حرّ بموقفه السياسي وانا لدي قناعة بأنّ الأمور لا تعالج هكذا"، مؤكدا أنه "إذا كان المطلوب إجماع وطني على الخطة كيف نعمل على تهديم النظام الاقتصادي".

وشدد الحريري على انه " يجب أن نجد حلول المشاكل بالبلد لا أن نفتعل مشاكل جديدة"، متسائلاً :" من يتولى صرف المليارات على ​الكهرباء​".

وشدد الحريري على "اننا بحاجة للمجتمع العربي والدولي ونقوم بهدم القطاع المصرفي والدولة مدينة بـ ٩٠ مليار ولكنهم يريدون تحميل المصارف ومصرف لبنان المسؤولية"، مؤكدًا انه لن أذهب إلى بعبدا وليس هناك من وساطات والخطة تصف الوضع لكن الحلول تأتي عبر صندوق النقد".

وتابع الحريري :"يتهمون فؤاد السنيورة بأنه وراء عقود الفيول أويل اذاً لماذا لم يوقف وزراء الطاقة هذه العقود؟ هناك القضاء لكنني لا أثق بالقاضية غادة عون لأنها تأتمر بأوامر القصر الجمهوري ويملى عليها ما يجب أن تفعل"، مضيفا :"الآن أثاروا قصة أمال مدللي أنها تعمل لصالح الأميركي لتغيير سياسية الامم المتحدة وهذا عيب".

وأضاف :"هم لا يحاربون الفساد بل ينتقمون، هربوا ١٥ سنة ورجعوا ١٥ سنة وخربوا البلد و"بدن يقتلوني بال​سياسة​" وانا اتكلم عن جبران باسيل "حطوا سعد الحريري بالحبس اذا فيكن".