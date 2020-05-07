مفرزة الضاحية القضائية توقف ستة صيارفة مخالفين وتختم محالاً بالشمع الأحمر

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة أنه في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني،أوقف عناصر مفرزة الضاحية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، ستة أشخاص بهذا الجرم، وهم كل من:

- ح. ج. (مواليد 1974، لبناني)

- ق. أ. (مواليد 1961، إيراني)

- ا. ج.(مواليد 1964، لبناني)

- ط. أ. (مواليد 1963، إيراني)

- م. م. (مواليد 1951، لبناني)

- أ. د.(مواليد 1987، لبناني)

كما جرى-بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص- ختمأربعةمحالصيرفة بالشّمع الأحمر، اثنان منها لدى صاحبيهما ترخيص قانوني من ​مصرف لبنان​، لكنهما خالفا القرار المتعلّق بالتقيّد بسعر محدّد لصرف ​الدولار​ الأمريكي مقابل ​الليرة​ اللبنانيةالصادر عن المصرف المركزي،ومحلّين لبيع الألبسة تجري بداخلهما أعمال الصيرفة بصورة غير قانونية، وضُبطت مبالغ من العملتين اللبنانية والأميركية، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية،لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.