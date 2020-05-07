نجار: سيتم البدء خلال اسبوعين بتسيير رحلات للعاملات الاجنبيات

أعلن ​وزير النقل​ والاشغال العامة ​ميشال نجار​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​، أنه خلال اسبوعين سيتم البدء بتسيير رحلات للعاملات الاجنبيات.

وكان وزير الصحة العامة حمد حسن قد أشار إلى أنه "يمكن وصف حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تسجّل في صفوف المقيمين باللا شيء".

على صعيد متصل، لفت إلى أننا "بدأنا مرحلة جديدة في عودة المغتربين تحدياً، تستوجب منا اعادة اتخاذ التدابير من الصفر لكننا لن نوقف الرحلات"، موضحاً أننا "نعول على ضمير الوافدين لحماية المجتمع المحيط بهم والالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والسلطات المعنية".