الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة غداً

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان، أن "وحدة من الجيش ستقوم، بالاشتراك مع الفرقاطة الفرنسية PROVENCE بتاريخ 8 / 5 /2020، ما بين الساعة 9.00 وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة".

ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.