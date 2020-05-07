الحريري استقبل رؤساء الحكومة السابقين وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع العامة

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، عند الثالثة والنصف عصر اليو، في بيت الوسط، رؤساء الحكومة السابقين: ​نجيب ميقاتي​، ​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​. وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع العامة.

من ناحية أخرى، استقبل الحريري، في بيت الوسط، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وجرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.