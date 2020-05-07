استقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عند الثالثة والنصف عصر اليو، في بيت الوسط، رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع العامة.
من ناحية أخرى، استقبل الحريري، في بيت الوسط، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وجرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري استقبل رؤساء الحكومة السابقين وتناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.