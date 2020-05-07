ألفرد رياشي: جعجع فعل الصواب فيما خص مشاركته في اجتماع بعبدا

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ إلى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ فعل الصواب فيما خص مشاركته في اجتماع بعبدا لما يعنيه ذلك من احترام لموقع رئاسة الجمهورية.

ولفت إلى أننا "تمنينا لو ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لم يماش رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ويتبنى مقترحه المسمى خطة، كونها ركيكة جداً وبعيدة كل البعد عن الجدية والدقة العلمية، وايضا لاحتوائها على نقاط خطيرة مضرة بالمكونات اللبنانية كما بالنظام الاقتصادي اللبناني".