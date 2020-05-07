ألفرد رياشي: جعجع فعل الصواب فيما خص مشاركته في اجتماع بعبدا

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي إلى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع فعل الصواب فيما خص مشاركته في اجتماع بعبدا لما يعنيه ذلك من احترام لموقع رئاسة الجمهورية.
ولفت إلى أننا "تمنينا لو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يماش رئيس الحكومة حسان دياب ويتبنى مقترحه المسمى خطة، كونها ركيكة جداً وبعيدة كل البعد عن الجدية والدقة العلمية، وايضا لاحتوائها على نقاط خطيرة مضرة بالمكونات اللبنانية كما بالنظام الاقتصادي اللبناني".
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