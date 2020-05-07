دعا عضو القيادة القطرية اللبنانية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​ ​الحكومة اللبنانية​ ورئيسها ​حسان دياب​ إلى السعي لدى ​الحكومة السورية​ لتحقيق أكبر قدر من التكامل الإقتصادي بين الدولتين تنفيذا للمعاهدات والإتفاقات بينهما. كما دعا إلى العمل على رفع الحظر اللبناني عن استيراد كامل المنتجات الزراعية السورية، دعماً للمواطنين اللبنانيين وتعزيزاً لقدرتهم الشرائية في مواجهة طمع واحتكار ​المزارعين​ والتجار اللبنانيين المصدرين للمنتجات الزراعية اللبنانية للخارج على حساب ​الشعب اللبناني​ وأمنه الغذائي في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة من تاريخ لبنان وواقعه الإقتصادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القواس: لتحقيق أكبر قدر من التكامل الإقتصادي بين لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.