جونسون يحذر البريطانيين من موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد

حذّر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، البريطانيين من "مغامرة جديدة مع ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، الذي تحول إلى وباء عالمي".

وأشار جونسون، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لا نستطيع التعرض لموجة جديدة من وباء كورونا"، مشددًا على ضرورة "أن نواصل العمل على تجنب الإصابة وحماية الناس من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

كما أفاد بأنه "لا يمكن أن نضع كل جهود وتضحيات الشعب البريطاني في مهب الريح، ونعرض أنفسنا لخطر موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد"، مطالبًا البريطانيين "بمواصلة العمل على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا".

وأعرب جونسون عن اعتقاده بأن "​بريطانيا​ تقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى لجائحة كورونا".