رئيس وزراء فرنسا: الحكومة ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق

أشار رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلى أن "الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد، مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أفاد فيليب بأن "الحكومة ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق"، منوّهًا بأن "إجراءات تخفيف الإغلاق لا تشمل فتح الحدائق العامة والمدارس والمقاهي".
كما لفت إلى أن "بعض المناطق في البلاد تشهد تفشيًا لفيروس كورونا".
بالتوازي، أكدت السلطات الصحية في فرنسا في حصيلتها الأخيرة التي أصدرتها أمس"، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا قارب الـ 26 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 278 حالات وفاة جديدة.
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