رئيس وزراء فرنسا: الحكومة ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق

أشار رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلى أن "الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد، مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أفاد فيليب بأن "الحكومة ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق"، منوّهًا بأن "إجراءات تخفيف الإغلاق لا تشمل فتح ​الحدائق العامة​ والمدارس والمقاهي".

كما لفت إلى أن "بعض المناطق في البلاد تشهد تفشيًا لفيروس كورونا".

بالتوازي، أكدت السلطات الصحية في ​فرنسا​ في حصيلتها الأخيرة التي أصدرتها أمس"، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا قارب الـ 26 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 278 حالات وفاة جديدة.