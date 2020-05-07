الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء تزايد العنف الأسري في أوروبا مؤخرًا

أشار مدير الفرع الأوروبي ل​منظمة الصحة العالمية​ هانز كلوغ، إلى أن "المنظمة تعرب عن قلقها العميق إزاء تقارير عن تزايد ​العنف الأسري​ في القارة مؤخرًا".

ولفت كلوغ إلى أن "بعض البلدان أشارت إلى أن 60 بالمئة من النساء تعرضن للعنف المنزلي، فيما تضاعف عدد الاتصالات بالخطوط الهاتفية المخصصة للتبليغ عن العنف الأسري خمس مرات منذ بدء تفشي الفيروس".

كما نوّه بأنه "إذا ما استمرت إجراءات العزل لستة أشهر أخرى، فنتوقع تسجيل 31 مليون حادثة عنف إضافية ضد النساء"، حاثًا جميع الدول الأوروبية على "اتخاذ تدابير خاصة بحل مشاكل العنف الأسري".

ونوّه كلوغ بالجهود التي بذلتها إسبانيا و​إيطاليا​ وبلدان أخرى، لتسهيل إجراءات التبليغ عن حوادث تعنيف النساء.