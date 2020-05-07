"بريتيش إيرويز" تتوقع استمرار تأثير فيروس كورونا لمدة 3 سنوات على الأقل

أفادت شركة الطيران "​بريتيش إيرويز​" البريطانية، بأنها "تتوقع أن يستمر تأثير ​فيروس كورونا​ لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع عودة محتملة للخدمات في تموز المقبل على أقرب تقدير".

ولفتت الشركة إلى "استئناف الكثير من الرحلات الجوية في تموز، مع انخفاض إجمالي في سعة الركاب بنحو 50 في المئة لبقية هذا العام"، موضحةً أن "هذه الخطط غير مؤكدة للغاية، وتخضع لتخفيف الإغلاق والقيود على السفر".

وسجلت "بريتيش إيرويز" خسائر تشغيل وصلت إلى 535 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقابل أرباح قدرها 135 مليون يورو في الربع نفسه من عام 2019.