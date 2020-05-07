سلطات نيويورك: حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت الـ 20 ألف حالة

أفادت إدارة ​الصحة​ المحلية في ولاية ​نيويورك​ الأميركية بأن "حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في الولاية تجاوزت عتبة الـ20 ألفا".

ولفتت الإدارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "20597 شخصًا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، وأكثر من 58% منهم رجال"، لافتةً إلى أن "أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عامًا".

كما أشارت إلى أن "سلطات الولاية سجلت حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى".

بالتوازي، سجلت ​الولايات المتحدة​ حتى اليوم أكثر من 1228609 إصابة بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.