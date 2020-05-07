سلطات نيويورك: حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت الـ 20 ألف حالة

أفادت إدارة الصحة المحلية في ولاية نيويورك الأميركية بأن "حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية تجاوزت عتبة الـ20 ألفا".
ولفتت الإدارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "20597 شخصًا على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، وأكثر من 58% منهم رجال"، لافتةً إلى أن "أغلبية ضحايا الوباء كانوا فوق سن 60 عامًا".
كما أشارت إلى أن "سلطات الولاية سجلت حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى".
بالتوازي، سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم أكثر من 1228609 إصابة بكورونا، بما في ذلك 73431 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية.
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