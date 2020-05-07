سلطات موسكو تمدد نظام العزل الذاتي في المدينة حتى 31 أيار

أعلنت سلطات العاصمة الروسية ​موسكو​، تمديد نظام العزل الذاتي في المدينة بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" حتى 31 أيار الحالي.

وكان عمدة موسكو ​سيرغي سوبيانين​، أشار في وقت سابق، إلى أنه "من الواضح أنه يوجد على أرض الواقع في المدينة، عدد أكبر من المرضى بفيروس كورونا المستجد، من الذي تم تحديده بواسطة الاختبارات"، لافتًا إلى أن "الدراسات المختصة تدل على أن العدد الحقيقي للمرضى بالفيروس في موسكو يبلغ 2-2.5 بالمئة من إجمالي السكان، وإذا تم تحويل ذلك إلى لغة الأرقام فهو يعني حوالي 300 ألف شخص".

كما شدد على أن "مهمتنا تحديد هؤلاء الناس قدر الإمكان"، منوّهًا بأن "موسكو تفوقت بالفعل على ​نيويورك​ في مؤشر الكشف عن المرض". وأوضح أن "أكثر من 50 بالمائة من سكان المدينة الأميركية يعانون من هذا المرض، أي ما بين أربعة إلى خمسة ملايين شخص"، مؤكدًا أنه "تم فرض ارتداء الأقنعة والقفازات بشكل إلزامي في الأماكن العامة في موسكو".