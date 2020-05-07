3.2 مليون مسجل جديد في لوائح البطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد المسجلين الجدد لتلقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة سجل تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي، ليصل إلى 3,2 مليون طلب، وفق ما أظهرت معطيات رسمية.
وأوضحت الوكالة أنه بذلك، ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ منتصف آذار، عندما أجبر فيروس كورونا المستجد الأنشطة التجارية على غلق أبوابها، إلى 33,5 مليون.
وتخطى عدد الطلبات المقدمة الأسبوع الماضي بشكل طفيف توقّعات المحلّلين ما يؤكد أن الأضرار التي ألحقتها الجائحة في الولايات المتحدة حيث بلغت حصيلة الوباء 73095 وفاة ومليونا و227 ألفا و430 إصابة اعتبارا من يوم الأربعاء، لا تزال مستمرة.
علما أن الأرقام الصادرة الخميس عن الأسبوع الذي انتهى في الثاني من أيار تشكل تراجعا مقارنة بالأسبوع السابق، حين تقدّم 3,8 ملايين عامل بطلبات الحصول على مخصصات البطالة.
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